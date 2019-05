Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Messina

29 Maggio 2019 16:06

Il programma dei festeggiamenti a Messina per il 73° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana

In occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Messina ha organizzato una cerimonia solenne che si svolgerà presso la Batteria Masotto con inizio alle ore 10. Nel corso della cerimonia, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, la deposizione di una corona dall’alloro al Monumento ai caduti e la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto, si procederà alla consegna di due medaglie d’onore alla memoria ai cittadini deportati nei lager nazisti e di otto diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia prevede anche gli interventi di due studenti universitari che faranno una riflessione sul significato della Festa della Repubblica e gli alunni dell’Istituto scolastico Catalfamo e Paradiso che hanno aderito all’iniziativa del Comando Militare Esercito Sicilia “Adotta un monumento”. Saranno schierate nello spazio acqueo antistante Unità Navali appartenenti a Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura e Vigili del Fuoco. Saranno presenti scolaresche ed il coro degli alunni dell’Istituto Comprensivo Evemero di Messina, che intonerà l’Inno Nazionale. La cerimonia sarà supportata dalla presenza della Banda della Brigata Meccanizzata Aosta. A conclusione della cerimonia, avrà luogo un Brindisi alla Repubblica, al quale saranno invitati tutti i partecipanti ed i cittadini presenti, a cura dell’Istituto Alberghiero Antonello da Messina. Alle 18, presso il piazzale esterno del Museo Regionale si terrà un concerto con l’esibizione dell’orchestra degli alunni dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina e del “Quartetto Opale accordion quartet”e del “Duo Curasi-Ferraro flauto arpa”, a cura del maestro Gianfranco Nicoletti. Per partecipare all’evento, i cittadini potranno ritirare i pass presso l’ufficio Urp della Prefettura, aperto dalle 9 alle 13 fino a venerdì 31 maggio. In caso di condizioni meteorologiche avverse la cerimonia in programma nella mattinata si svolgerà presso la Galleria Vittorio Emanuele, mentre il concerto si terrà nelle sale interne del Museo regionale.

Valuta questo articolo