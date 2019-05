Festa della Mamma di sangue in Calabria: terribile incidente stradale su svincolo dell’A2 Salerno-Reggio, muore donna di 58 anni [DETTAGLI]

12 Maggio 2019 15:01

Terribile incidente stradale sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: scontro tra due auto, muore una donna

Una donna di 58 anni, Maria Anello, e’ morta in un incidente stradale avvenuto nel giorno della Festa della Mamma, nella tarda mattinata a Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2. Per cause in corso di accertamento, la Fiat Punto su cui viaggiava la donna in compagnia della figlia, si e’ scontrata con una Volkswagen T-Roc che viaggiava in direzione opposta. Lo scontro e’ stato frontale, in piena curva. Inutili i soccorsi alla donna, morta sul colpo. Molti i disagi alla circolazione stradale.

