Si ferisce mentre taglia l’erba: muore 72enne

21 Maggio 2019 22:46

La vittima è un uomo di 72 anni, che lavorava come collaboratore nella ditta individuale gestita dal figlio

Infortunio mortale, questa mattina, nella zona di Versegge, nel comune di Grosseto. La vittima è un uomo di 72 anni, che lavorava come collaboratore nella ditta individuale gestita dal figlio. Quando è accaduto l’incidente, il pensionato stava effettuando il taglio dell’erba con un trattore collegato ad un trincia-erba. Per cause in corso di accertamento, l’infortunio è conseguito al tentativo dell’anziano di disincagliare il tagliaerba, rimasto incastrato sul terreno. Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno, che ha preso la conduzione delle indagini svolte prontamente dal personale della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est di Grosseto, nonché dai carabinieri della stazione di Braccagni, da quelli del Norm.

(AdnKronos)

