Sicilia, Villarosa: “Accordo per le ex province in fase di firma”

10 Maggio 2019 19:18

Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha firmato oggi l’addendum all’accordo del dicembre scorso, sul quale, nei giorni scorsi, era stata raggiunta l’intesa con la Regione per le ex province in Sicilia

Il sottosegretario Alessio Villarosa comunica che il primo passo per la formalizzazione dell’accordo è stato fatto. Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha firmato oggi l’addendum all’accordo del dicembre scorso, sul quale, nei giorni scorsi, era stata raggiunta l’intesa con la Regione Siciliana: “In tempi brevissimi, acquisita la firma del Ministro Tria e del Presidente della Regione Siciliana, l’accordo troverà attuazione in sede legislativa con la presentazione di un ulteriore emendamento al decreto legge sblocca cantieri con il quale sarà autorizzata l’erogazione delle risorse destinate alle ex province. Nonostante le notevoli difficoltà incontrate, l’impegno profuso da tutti ha consentito di dare un primo importante aiuto alle ex province in attesa della definitiva attuazione delle norme dello Statuto Siciliano in materia finanziaria”.

