Europee, guerra aperta tra il sindaco di Messina e Saverio Romano. De Luca: “Abusa del mio nome”

31 Maggio 2019 20:16

Il sindaco di Messina De Luca sulla querela di Romano: “Abusa del mio nome nel patetico tentativo di non tornare nell’oblio”

“Comprendo che Saverio Romano nel vano tentativo di non cadere nell’oblio della sconfitta elettorale continua ad abusare del mio nome, strombazzando continuamente in ogni dove di avermi querelato. Preciso che non temo la querela del buon Romano. Ritengo altresì più gravi i suoi messaggi su whatsapp a tutto il mondo inviati sabato 25 e domenica 26 fino alle ore 22:00 per aggraziarsi il voto per la sua persona. Dunque la smetta nel vano tentativo di trasformare le vittime in carnefici e viceversa, di un sistema politico tentacolare del quale è sempre stato un brillante rappresentante“- è quanto dichiara il Sindaco della Città di Messina De Luca.

