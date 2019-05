Esorcismi a luci rosse in Sicilia: sacerdote condannato per abusi sessuali

28 Maggio 2019 20:42

Sicilia, sacerdote condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione: è accusato di violenza sessuale

Il Tribunale di Palermo ha condannato un sacerdote a 6 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale. Si tratta di padre Salvatore Anello. Secondo l’accusa il parroco avrebbe palpeggiato e molestato cinque parrocchiane che si erano rivolte a lui per degli esorcismi. Durante gli esorcismi il prete avrebbe approfittato dello stato di fragilità delle parrocchiane, commettendo abusi sessuali anche su una minorenne “posseduta ” dal demonio. A denunciare il prete furono le stesse vittime, che si sono costituite parte civile nel processo. Il parroco, attualmente in libertà, dovrà risarcire le parti civili con una provvisionale di cinque mila euro ciascuno.

