Erica Nicolosi, l’influencer di Messina che spopola sul web. Scrive lettere su Instagram ed è un’esplosione di followers: Mondadori pubblica il suo libro

13 Maggio 2019 14:31

In assoluta controtendenza con il successo di influencer, Erica scrive lettere, pubblica le sue emozioni e trova la via per sfuggire alla sua timidezza. La giovanissima studentessa di Messina pubblica con Mondadori il suo primo libro “Volevo Scriverti”, che verrà presentato in prima nazionale martedì

Scrivere lettere nel 2019 sembra quasi un’attività anacronistica se si pensa poi che a farlo è una giovane adolescente.

Eppure Erica Nicolosi, giovane studentessa di Messina del Liceo Francesco Maurolico scrive le sue lettere e le pubblica su Instagram ed è un’esplosione di followers. In poco più di un mese sono 300.000 a seguire la sua pagina Instagram @volevo.scriverti.

Arriva così anche l’attenzione del mondo editoriale e la giovane Instagrammer pubblica con Mondadori il suo primo libro Volevo Scriverti che verrà presentato in prima nazionale martedì 14 Maggio 2019 alle ore 18:00 presso la Libreria Ciofalo – Mondadori Bookstore di Messina. Presenteranno l’incontro Eliana Camaioni e Fabrizio Palmieri.

In assoluta controtendenza con il successo di influencer di tutto il mondo che conquistano migliaia di seguaci veicolando messaggi promozionali di noti brand attraverso la propria immagine Erica scrive lettere, pubblica le sue emozioni e trova la via per sfuggire alla sua timidezza.

Destinatari immaginari divengono reali e prendono forma attraverso le sue parole in cui in tantissimi si rispecchiano ritrovando sostanza e consistenza in mezzo alla vacuità di mille immagini effimere.

Tante lettere un solo mittente, la giovane Erica, timida e riservata studentessa di un liceo messinese, che inconsapevolmente capovolge le regole delle tendenze social e lo fa con l’assoluta semplicità e naturalezza di chi prima di tutto decide di pubblicare le proprie emozioni per se stessa senza curarsi di ciò che fino a ieri poteva voler dire successo.

