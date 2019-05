Elezioni in Sicilia, Di Maio: “Ogni volta che ci danno per morti, noi torniamo più forti di prima”

13 Maggio 2019 13:24

Elezioni in Sicilia, Di Maio: “Ora tocca alle Europee: noi guardiamo avanti, la Lega cerca Berlusconi”

“È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti, noi torniamo più forti di prima”. Lo ha scritto Luigi Di Maio, in un post su Facebook, commentando i risultati dei ballottaggi in Sicilia: “Vi avevano raccontato di un crollo, vi avevano detto che non ce l’avremmo fatta. Ebbene, abbiamo vinto un’altra volta. Abbiamo vinto a Caltanissetta, unico capoluogo al voto in Sicilia, dove da soli abbiamo sconfitto la coalizione di centrodestra grazie al nostro candidato Roberto Gambino Sindaco. Abbiamo vinto a Castelvetrano, il paese del boss Matteo Messina Denaro che aveva visto due anni fa il commissariamento del Comune per infiltrazioni mafiose, insieme al nostro Enzo Alfano Candidato Sindaco M5S Castelvetrano. A lui e a Gambino vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio anche Giancarlo Cancelleri per l’ottimo lavoro svolto sul territorio. E ringrazio ogni singolo attivista, ogni singolo cittadino che ha creduto e continua a credere in questo progetto”. Adesso occhi puntati alle prossime elezioni europee: “il 26 maggio ci saranno anche le elezioni Europee e così come in Sicilia, ancora una volta, la scelta sarà tra chi vuole guardare avanti e chi, invece, spera in un altro Patto del Nazareno- aggiunge Di Maio– In fondo, a Gela, il Pd di Zingaretti è tornato a coalizzarsi ancora con Forza Italia. Allo stesso tempo sento di continue telefonate tra la Lega e Berlusconi. Non so cosa ne pensiate voi, ma la coerenza a casa mia un valore ce l’ha. Eccome se ce l’ha“.

