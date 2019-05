9 Maggio 2019 22:46

Elezioni Sicilia: comizio di Di Maio a Castelvetrano. Decine di persone in fila per fare un selfie o per una stretta di mano con il vicepremier

Decine di persone in fila per fare un selfie o per una stretta di mano con Luigi Di Maio, al termine del comizio del vicepremier a Castelvetrano (Trapani) per sostenere Enzo Alfano, il candidato sindaco del M5s ai ballottaggi di domenica prossima. Domani il vice premier farà prima tappa a Palermo, dove alle 16 sarà in piazza Verdi per la Targa Florio, e in serata andrà a Caltanissetta per il comizio a sostegno del candidato sindaco Roberto Gambino in vista del ballottaggio di domenica.

(AdnKronos)

