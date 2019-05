Elezioni a San Luca, Wanda Ferro: “È il ritorno della democrazia, lista di Klaus Davi occasione di stimolo e rinascita”

4 Maggio 2019 15:42

Elezioni a San Luca, l’onorevole di Fratelli d’Italia Wanda Ferro: “Ritorno della democrazia”

“A San Luca si torna alle urne dopo anni di assenza della democrazia, un successo per tutte le forze sane di questo paese, possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tante persone, a partire da Klaus Davi che ha favorito il confronto politico con la sua lista“. A riferirlo la deputata di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, segretaria della Commissione parlamentare antimafia. “Finalmente si torna al voto ed ora anche la Commissione antimafia dovra’ seguire con attenzione sia l’appuntamento con il voto che le azioni successive, affinche’ i cittadini di San Luca possano vivere in liberta’ e onesta’ il loro futuro, con l’Amministrazione pubblica che potra’ tornare ad essere guidata da amministratori democraticamente eletti. La lista di Klaus Davi – ha aggiunto – rappresenta una importante occasione di stimolo e rinascita, grazie anche alla presenza di candidati di estrema garanzia, a partire dalla presenza delle donne e del segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano“. La deputata ringrazia “i componenti della commissione straordinaria che, in questi anni, hanno guidato l’Ente locale tenendo ferma la barra della legalita'”.

