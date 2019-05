Elezioni San Luca: il 18 maggio primo comizio elettorale di Klaus Davi

13 Maggio 2019 15:59

Elezioni San Luca: si terrà il prossimo sabato 18 maggio alle ore 17.30, nel parcheggio del palazzo municipale, il primo comizio elettorale di Klaus Davi

Si terrà il prossimo sabato 18 maggio alle ore 17.30, nel parcheggio del palazzo municipale di San Luca (RC), il primo comizio elettorale di Klaus Davi, candidato alla carica di primo cittadino del comune preaspromontano con la lista ‘San Luca Klaus Davi Sindaco’. Durante l’incontro verranno presentati anche tutti i candidati consiglieri che appoggiano la lista del massmediologo. Davi, che per l’occasione descriverà il programma della propria lista, darà ampio spazio all’ascolto della cittadinanza intenzionata a portare all’attenzione dei candidati le proprie istanze, in un’ottica di concreto servizio per il cambiamento della comunità sanluchese.

