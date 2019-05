13 Maggio 2019 11:32

Elezioni in Sicilia, soddisfatti i parlamenti siciliani M5S: “Risultato sorprendente”

“Quanta gioia e soddisfazione. Il M5S è riuscito nell’impresa di vincere i due ballottaggi di Castelvetrano e Caltanissetta, in Sicilia. Un risultato sorprendente arrivato anche in rimonta dopo i risultati del primo turno. Buon lavoro ai nuovi sindaci del M5S, Enzo Alfano e Roberto Gambino. Grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno dato fiducia. E adesso avanti per le europee del 26 maggio”. Lo hanno dichiarato una nota i parlamentari siciliani del M5S.

Valuta questo articolo