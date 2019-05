Elezioni europee, via alla campagna elettorale M5S a Messina: “Saremo l’ago della bilancia”

3 Maggio 2019 11:29

Elezioni europee, al via la campagna elettore M5S a Messina.Ogni domenica mattina il gazebo a Piazza Cairoli: deputati, attivisti e candidati illustreranno ai cittadini le proposte per l’Europa

Il Movimento Cinque Stelle dà ufficialmente il via a Messina alla campagna elettorale per le europee. Dopo la presentazione del programma elettorale in 10 punti illustrarti presso Hotel Villa Maria Regina a Roma dal leader politico Luigi di Maio, ogni domenica mattina sarà allestito a piazza Cairoli, lato monte, un gazebo dove deputati, attivisti e candidati illustreranno ai cittadini le proposte per l’Europa. Si inizia domenica 5 Maggio con la presenza, per tutta la mattinata, della deputata alla Camera, Angela Raffa.

“Il vero punto di queste elezioni – dichiara Angela Raffa deputata pentastellata – sarà l’astensionismo. Il Parlamento europeo è stato percepito come un parcheggio per trombati dalla politica. Oppure merce di scambio per accordi e lotte di potere interne ai partiti. Noi vogliamo invece farlo ripartire per lavorare, a cominciare dall’introduzione di un salario minimo garantito europeo e da una profonda lotta all’austerity. Bisogna vedere quale sarà il grado di fiducia degli elettori. Il Movimento 5 Stelle può essere determinante. Se, come sembra dai sondaggi, il Ppe e il Pse non riusciranno a raggiungere la maggioranza, allora il gruppo parlamentare dove ci sarà il M5S sarà fondamentale, saremo l’ago della bilancia e faremo pesare il nostro voto per politiche a favore dell’Italia, e dei cittadini“.

