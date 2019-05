26 Maggio 2019 11:11

Al via le elezioni europee: urne aperte fino alle 23 di oggi, otti seggi in palio per la circoscrizione isole, che comprende Sicilia e Sardegna

Urne aperte anche in Sicilia per le elezioni europee. In Sicilia gli elettori chiamati al voto sono 4 milioni e 700 mila. I seggi in palio per la circoscrizione isole, che comprende anche la Sardegna, sono otto e verranno assegnati con il sistema proporzionale puro. La scheda della circoscrizioni Isole è di colore rosa. Le urne resteranno aperte fino alle 23, dopo di che si procederà allo spoglio delle schede. A Messina si vota in 254 sezioni.

