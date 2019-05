Elezioni europee, Sicilia Futura: “Obiettivo centrato a Messina, compatti contro lo strapotere della Lega”

27 Maggio 2019 15:21

Sicilia Futura Messina, il segretario provinciale Santino Calderone: “Il risultato di queste elezioni è solo il primo passo per un grande progetto”

“Il nostro obiettivo era quello di ridare centralità alla città di Messina e alla sua grande Provincia”- è quanto dichiara il segretario provinciale di Sicilia Futura, Santino Calderone, commentando i risultati delle elezioni europee a Messina.

Ci siamo riusciti – ha ricordato Calderone – sostenendo la candidata locale Dafne Musolino e contribuendo in maniera determinante al risultato dell’onorevole Giuseppe Milazzo. Questo è solo il primo passo di un grande progetto provinciale – ha concluso il dirigente di Sicilia Futura – volto, auspichiamo, a dare cittadinanza politica ai moderati attraverso la creazione di un nuovo soggetto politico che abbia al centro della sua azione la difesa del Meridione e che si ponga, in maniera positiva, quale argine allo strapotere di una formazione quale la Lega che crediamo potrà fare tutto, ma certamente non avrà mai a cuore come Noi la cura e lo sviluppo della Sicilia”.

