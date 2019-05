Elezioni Europee, Santelli: “Forza Italia esempio di rinnovamento. Pedà e Caligiuri espressione della nuova politica”

19 Maggio 2019 16:01

“Siamo impegnati a realizzare un altro Sud, un’altra Calabria per l’ Europa e abbiamo offerto due candidati, Caligiuri e Pedà, che sono la dimostrazione plastica del rinnovamento e del cambiamento”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria.

“Il Sud paga le sue sofferenze anche per colpa di una classe politica atavica che ha scientemente voluto che la condizione sociale ed economica fosse sempre carente, così da poter aumentare il proprio potere. Pedà e Caligiuri sono l’esaltazione di esperienze imprenditoriali e professionali – dice Santelli – improntate sulla proposta, sugli investimenti, sul lavoro. L’intera lista di Forza Italia nella circoscrizione Sud – aggiunge Santelli – capitanata dal presidente Berlusconi, è espressione di competenza, sapere, trasparenza. È importante che gli elettori ragionino con una riflessione che porti a considerare chi, veramente come noi, difende la Calabria e il Sud e chi ha contribuito a fare in modo che crescesse l’arretratezza sociale ed economica”.

