Elezioni Europee: a Riace vince la Lega, la gente di Mimmo Lucano vota Salvini

27 Maggio 2019 12:37

Elezioni Europee: nel paese simbolo delle politiche di integrazione sfonda la Lega di Salvini. Nel pomeriggio lo spoglio delle comunali, Lucano in corsa per il consiglio comunale

Nella città simbolo delle politiche per l’accoglienza sfonda a sorpresa la Lega di Matteo Salvini. E’ infatti il Carroccio il primo partito di Riace con il 30,7%: la gente di Mimmo Lucano ha scelto il ministro degli Interni. E’ sicuramente un dato significativo se si considera la contrapposizione tra i “salviniani” e lo stesso Lucano, che da mesi accusa il leader della Lega di aver contribuito a far sprofondare il “Modello Riace” in tema di accoglienza degli immigrati. Nel piccolo comune della locride si è votato anche per il rinnovo del consiglio comunale: Lucano, ancora in regime di divieto di dimora, è candidato al consiglio nella lista guidata da una sua ex assessora. Lo spoglio per le Comunali di Riace inizierà alle ore 14.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo