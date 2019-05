Elezioni europee: radicali domani in piazza a Messina

3 Maggio 2019 15:40

Diritti civili ed elezioni europeee: l’associazione Leonardo Sciascia domani in piazza a Messina

Stati Uniti d’Europa, diritti civili, Radio Radicale. Il Partito Radicale Transnazionale, associazione “Leonardo Sciascia”, sabato 4 maggio, alle ore 10,30, nella Piazza Lo Sardo n. 36 (ex Piazza del Popolo) di Messina, promuove una riflessione collettiva e pubblica sulle prossime elezioni europee, “considerando la necessità di riprendere la lotta per i diritti civili e umani attraverso un’informazione libera, consapevole, indipendente, e sul futuro di Radio Radicale”.

“Gli schieramenti politici che hanno presentato liste e candidati alle prossime elezioni europee sembrano lontani dagli obiettivi e dai valori necessari per una Europa rinnovata e competitiva. Per questo diventa difficile scegliere di votare le liste e i candidati che ritroviamo quasi per caso nel calderone della politica. L’auspicio, nonostante tutto, è che ci sia un Parlamento europeo all’altezza delle sfide che ci attendono”, sottolinea Saro Visicaro. Con lui interverranno Maurizio Ballistreri, Alessandro Russo, Giovanni Frazzica, Roberto Trifiletti, Domenico Palumbo, Rosario Duca e Luigi Lupo.

