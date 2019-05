Elezioni europee: a Messina la presentazione dei candidati M5S

6 Maggio 2019 13:19

Elezioni europee: domani a Messina la presentazione dei candidati M5S nel collegio insulare

Il M5S presenta a Messina i candidati nel collegio insulare in corsa alla elezioni europee del 26 maggio. Domani mattina, alle ore 10, nella sede di Messina del MoVimento 5 Stelle (via Lenzi n. 17), dinanzi a giornalisti e cittadini, i candidati presenti illustreranno i 10 punti del programma elettorale tra cui spiccano il salario minimo, il taglio degli stipendi a Bruxelles, la lotta all’evasione in Europa e una ridistribuzione dei migranti all’interno dei Paesi dell’Unione.

A partecipare all’evento saranno anche i PortaVoce messinesi Francesco D’Uva e Antonio De Luca. “Ci presentiamo alle elezioni europee dicendo stop all’austerity e stop ad un’Europa tenuta in ostaggio da partiti, burocrati e lobby”, annunciano i PortaVoce. “Vogliamo un’Europa dei cittadini e non dei politici, un’Europa forte che possa fronteggiare le sfide globali, un’Europa in grado di far tornare la fiducia mettendo al primo posto gli interessi dei cittadini. Noi ci battiamo per questo”.

