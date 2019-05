Elezioni europee: Maria Fernanda Gervasi si presenta alla città di Milazzo

13 Maggio 2019 10:37

Maria Fernanda Gervasi a Milazzo: presenterà la candidatura alle elezioni europee

Si terrà domani alle 18,30 presso Palazzo D’Amico l’incontro di presentazione della candidatura di Maria Fernanda Gervasi alle prossime elezioni europee del 26 maggio.

Per l’occasione la giovane candidata parlerà del programma di Fratelli d’Italia a sostegno dell’ambiente e del made in Italy partendo proprio dalle peculiarità dei territori.

“L’Europa che vogliamo deve mettere le identità territoriali in evidenza, non annullarle attraverso le logiche contorte della speculazione monetaria. Il comprensorio di Milazzo merita da anni attenzione sul fronte ambientale, così come le lotte sull’inceneritore avviate proprio da Fratelli d’Italia. Fondamentale – dichiara la Gervasi – è promuovere in Europa le nostre ricchezze da cui è possibile far risollevare il territorio. Città come Milazzo devono poter avere rappresentanza concreta in Europa data l’importanza dei beni storici, a partire dalla cittadella fortificata, la più grande in Sicilia.”

All’incontro parteciperanno l’On. Antonio Catalfamo – capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia – e l’On. Ella Bucalo, parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia. L’evento sarà moderato dal giornalista milazzese Santi Cautela.

