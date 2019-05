Elezioni Europee, ecco le liste degli scrutatori a Reggio Calabria: i NOMI degli estratti

3 Maggio 2019 21:46

Reggio Calabria: ecco i nomi degli 889 scrutatori effettivi e altrettanti supplenti che saranno impegnati nelle 212 sezioni allestite a Reggio Calabria

Si è tenuto questa mattina a Reggio Calabria, presso i locali del Servizio Elettorale, siti in via Torrione, il sorteggio degli scrutatori per le Elezioni Europee del prossimo 26 maggio.Le persone inserite nell’elenco degli “scrutatori effettivi” possono ritirare la nomina recandosi presso i locali del “Servizio Elettorale” a partire da mercoledì 8 maggio 2019, tutti i giorni, esclusi sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Ecco i nomi degli 889 scrutatori effettivi e altrettanti supplenti che saranno impegnati nelle 212 sezioni allestite nella città dello Stretto.

Scrutatori Effettivi Clicca qui

Scrutatori Supplenti Clicca qui

