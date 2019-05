Elezioni europee, Lega: “Brillante risultato a Messina”

28 Maggio 2019 19:37

Elezioni europee, la Lega commenta i risultati a Messina e guarda al prossimo obiettivo: “l’elezione indiretta dei Consiglieri Provinciali sarà un altro importante momento di confronto”

Il gruppo consiliare Lega di Messina, a conclusione delle elezioni europee, esprime il proprio compiacimento “per il brillante risultato e ringrazia gli elettori che hanno compreso il delicato momento economico e politico. Il capogruppo Dino Bramanti, con i consiglieri Giovanni Scavello e Pierluigi Parisi, continuano a portare avanti in Consiglio Comunale le attività della Lega, con impegno e competenza. Bramanti ha confermato al senatore Stefano Candiani il massimo impegno in ambito comunale e se necessario anche provinciale, per rappresentare la vicinanza sua e della Lega, anche ai bisogni dei cittadini. La prossima consultazione per l’elezione indiretta dei Consiglieri Provinciali sarà un altro importante momento di confronto a cui corrispondere i migliori contributi”.

