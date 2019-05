Elezioni Europee: exit poll in Olanda, bene i Laburisti

23 Maggio 2019 22:05

Gli exit poll per le elezioni europee in Olanda assegnano 5 seggi ai laburisti del PvdA, ecco tutti i dati

Gli exit poll per le elezioni europee in Olanda assegnano 5 seggi ai laburisti del PvdA. Quattro seggi per i liberal-conservatori (Vvd) e per i populisti del FvD. Passo indietro per il PVV di Geert Wilders, che perderebbe 3 dei 4 seggi al Parlamento europeo. I laburisti di Frans Timmermans si attesterebbero attorno al 18% dei consensi, un bottino sufficiente per aumentare di 2 elementi la rappresentanza nel Parlamento europeo. Risultati deludenti per l’FvD, che non andrebbe oltre l’11%. Per il partito di Wilders, alfiere del nazionalismo, appena il 4%.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo