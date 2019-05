Elezioni Europee: oggi si vota, ecco il doodle di Google [FOTO]

26 Maggio 2019 02:16

Elezioni Europee: oggi si vota, ecco il doodle di Google. L’organismo di Bruxelles è composto da 751 deputati e il numero di rappresentanti per ogni nazione è proporzionale alla popolazione, l’Italia ne elegge 76

Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 26 maggio, per le elezioni europee. L’organismo di Bruxelles è composto da 751 deputati e il numero di rappresentanti per ogni nazione è proporzionale alla popolazione. Sono quasi 51 milioni, gli elettori chiamati a votare per i membri del parlamento europeo spettanti all’Italia. L’Italia oggi deve eleggere 76 eurodeputati: il numero è stato aumentato da 73 a 76 in conseguenza dell’annunciata Brexit. Soltanto 73 eletti si insedieranno subito mentre i restanti tre potranno farlo quando l’addio della Gran Bretagna sarà effettivo. Per celebrare le elezioni europee Google ha dedicato un doodle.

