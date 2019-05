Elezioni Europee, i dati di San Luca: Pd primo partito

27 Maggio 2019 12:53

Elezioni Europee: a San Luca 46,6% di affluenza, Pd primo ma balzo Lega

E’ stata del 46,64% l’affluenza, per le europee, a San Luca, dove ieri si e’ tornati a votare per l’elezione del sindaco che manca dal 2013. Dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose, infatti, il Comune e’ retto dal commissario. Nel 2015 le urne furono aperte ma non fu raggiunto il quorum del 50%+1 necessario dal momento che solo una lista si era presentata e quindi fu un nulla di fatto. Negli anni successivi ando’ anche peggio visto che nessuna lista si e’ presentata. Le ultime elezioni valide risalgono dunque all’aprile del 2008. Quest’anno, comunque vada, San Luca un sindaco lo eleggera’. Le liste, infatti, sono due e non e’ necessario raggiungere il quorum. Intanto, alle europee, e’ il Pd il primo partito di San Luca con il 26,59%. Anche qua, comunque, la Lega ottiene un risultato straordinario, arrivando al 23,24. Un ottimo risultato lo ottiene anche Fdi, quinto, ma al 12,12%, mentre i 5 Stelle raggiungono il 15,30, di poco sopra a Forza Italia al 14,72%.

