Elezioni Europee: al via lo spoglio, ecco i DATI LIVE

26 Maggio 2019 23:00

Elezioni europee: urne chiuse, al via le operazione di spoglio. StrettoWeb seguirà LIVE lo scrutinio. Grande attesa nei partiti

Elezioni Europee DATI LIVE- Chiuse le urne alle 23:00 si attendono i primi dati degli exit poll. Sono stati chiamati al voto quasi 51 milioni di per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia. La nostra nazionale eleggerà 76 eurodeputati: il numero è stato aumentato da 73 a 76 in conseguenza dell’annunciata Brexit. Soltanto 73 eletti si insedieranno subito mentre i restanti tre potranno farlo quando l’addio del Regno Unito all’Unione Europea sarà giuridicamente effettivo. Sono cinque le circoscrizioni elettorali per l’Italia: Italia nord-occidentale (20 seggi), Italia nord-orientale (15), Italia centrale (15), Italia meridionale (18), Italia insulare (8). Un dato certo, sino ad adesso, è l’ottima affluenza al voto. StrettoWeb seguirà LIVE lo scrutinio.

Elezioni Europee LIVE: Di Maio arriva a Montecitorio

Luigi Di Maio è appena arrivato a Montecitorio, per assistere allo spoglio. Con lui, tra gli altri, sono presenti alla Camera il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, i sottosegretari Laura Castelli e Stefano Buffagni.

Elezioni Europee LIVE, Orlando: “per il Pd risultato importante”

“Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela e’ d’obbligo ma il Pd va verso un risultato importante”. Cosi il vicesegretario Pd, Andrea Orlando

Elezioni Europee LIVE, Salvini in via Bellerio: “siamo il primo partito, grazie”

Matteo Salvini è appena arrivato in via Bellerio a Milano, quartier generale della Lega, per commentare i risultati delle elezioni europee che vedono il Carroccio come primo partito negli exit poll: “grazie a tutti”.

Elezioni Europee LIVE: Zingaretti segue lo spoglio con Gentiloni

Nicola Zingaretti sta seguendo lo spoglio delle elezioni europee con Paolo Gentiloni e i vertici dem.

Elezioni Europee LIVE: ecco gli exit tecnè per Matrix

Exit tecnè per Matrix: Lega 26-30%, M5S 18,5-22,5%, Pd 20,5-24,5%

Elezioni Europee LIVE: ecco i primi multipoll La7

Ecco I multipoll La7: Lega 26.5-29.5%, Pd 21-24%, M5S 20-23%, Forza Italia 9-11%, Fratelli d’Italia 5-7%

Elezioni Europee LIVE: ecco i primi exit poll Rai

Ecco i primi exit poll della Rai sulle elezioni europee: Lega 27-31%, Pd 21-25%, M5S 18,5- 22,5%, Forza Italia 8-12%, Fratelli d’Italia 5-7%. Clamoroso sorpasso dei Dem ai grillini. Il partito di Salvini sarebbe il primo in Italia.

