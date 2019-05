Elezioni europee: i dati dell’affluenza a Messina alle 19

26 Maggio 2019 20:27

Elezioni europee, Messina al voto: urne aperte fino alle 23, ecco i dati dell’affluenza alle 19

Il rilevamento dell’affluenza alle urne per le elezioni Europee 2019 a Messina effettuato alle ore 19 ha registrato 52.047 votanti, pari ad una percentuale del 26,58. Alle Europee del 2014 allo stesso orario i votanti furono 52 mila 799 votanti con una percentuale del 26,87. Alle Europee del 2009 la percentuale fu del 32 con 63.857 votanti; a quelle del 2004, 41,9 per cento con 84 mila 542 votanti. Alle Europee del 1999 nei seggi comunali di Messina si registrò una percentuale conclusiva del 61,94. Alla chiusura delle votazioni per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo del 1994 (si votava anche per le Amministrative) la percentuale fu del 74,56.

