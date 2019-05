Elezioni Europee: conferenza stampa di Forza Italia a Reggio Calabria

16 Maggio 2019 13:40

Reggio Calabria: è convocata una conferenza stampa per domani, venerdì 17 maggio, che si terrà presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovamento del Parlamento europeo, è stata convocata una conferenza stampa per domani, venerdì 17 maggio c.m. alle ore 11.00 che si terrà presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, via quartiere militare. Nel corso della stessa interverranno, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia on. Francesco Cannizzaro, il sen. Marco Siclari, l’on. Luigi Fedele e i candidati di Forza Italia: il consigliere regionale Giuseppe Pedà e il segretario nazionale del Partito Unione di Centro on. Lorenzo Cesa, europarlamentare uscente. Allo svolgimento della conferenza stampa presenzieranno sostenitori, amministratori ed esponenti provinciali e regionali di Forza Italia.

