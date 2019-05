Elezioni europee e comunali: al via le operazioni di voto, ecco tutte le INFO ed i DETTAGLI

26 Maggio 2019 07:00

Elezioni europee e comunali: si vota sino alle 23, in Italia si eleggono 76 eurodeputati. Nella stessa giornata si rinnoveranno, inoltre, circa 3800 consigli comunali

Urne aperte sino alle 23 di domenica 26 maggio per le elezioni europee, le amministrative in circa 3800 comuni, le regionali in Piemonte e le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 (Trento) e 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige. Sono quasi 51 milioni gli elettori chiamati a votare per i membri del parlamento europeo spettanti all’Italia.

Elezioni comunali: si vota in 23 comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria

Nella giornata di oggi data si voterà, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano.

Elezioni Comunali: ecco le principali città dove si vota

Un test importante, quello di domenica, che riguarderà molte grandi città. Vanno al voto cinque capoluoghi di Regione: Firenze, Bari,

Perugia, Potenza e Campobasso. A questi centri si aggiungono una ventina di capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Elezioni: ecco quando saranno le operazioni di scrutinio delle Europee e delle Comunali

Le operazioni di scrutinio dei voti per il Parlamento europeo avranno inizio a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 27 maggio 2019.

Tessera elettorale: uffici comunali aperti

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti domenica 26 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

Elezioni: domenica al voto in quasi 3800 comuni, ecco come si vota

