11 Maggio 2019 12:05

Elezioni Europee: il candidato della Lega Valentino Grant, il prossimo martedì, sarà a Reggio Calabria per una conferenza stampa di presentazione

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento europeo, il candidato della Lega Valentino Grant, il prossimo martedì, sarà a Reggio Calabria per una conferenza stampa di presentazione nella sala del “Torrione hotel”. Grant illustrerà il programma della Lega per un cambiamento radicale delle regole europee e per una seria sinergia che coinvolga il nostro territorio. La conferenza avrà inizio alle ore 11.30 e sarà aperta al pubblico.

