10 Maggio 2019 21:36

Elezioni Europee: tour in Calabria dell’europarlamentare Nicola Caputo. Da Cosenza a Reggio, decine di incontri ed iniziative con sindaci, amministratori e tantissimi cittadini

Continua il tour dell’eurodeputato Nicola Caputo candidato alle europee nel collegio elettorale dell’Italia meridionale. Dopo le tappe di Salerno, passando per Baronissi, Mercato San Severino e Cetara, si parte per la Calabria. Una due giorni di incontri e iniziative inaugurata il 9 maggio da un seminario tenuto all’Università di Cosenza in occasione della “Festa dell’Europa”. “I giovani – ha spiegato Nicola Caputo agli studenti dell’ateneo calabrese – sono i protagonisti di questa Europa e della sua crescita a noi tocca il compito di fornirgli gli strumenti per implementarne le loro conoscenze, la loro passione, le loro capacità”. La “Road Mep” calabrese continua con decine di incontri, con sindaci ed amministratori e tanti cittadini: fra Rende e Torre Melissa fino al caloroso abbraccio con Crotone, poi Caulonia, infine Reggio Calabria. E ancora incontri e iniziative a Rosarno, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Montalto, Cetraro, Corigliano, Policoro. Un lungo ed intenso tour elettorale attraverso territori a cui in questi anni l’eurodeputato non ha mai fatto mancare la sua presenza, il suo supporto. Un modo per mettersi all’ascolto delle esigenze di ogni realtà locale, dando vita in ogni occasione a confronti aperti ai cittadini in cui raccogliere istanze ma anche raccontare le tante cose fatte in Europa in questi cinque anni e quelle ancora da realizzare nell’Europa che verrà.

