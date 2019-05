26 Maggio 2019 14:00

Elezioni Europee, i dati sull’affluenza alle urne alle ore 12

Affluenza alle urne boom in Italia per le elezioni europee: alle 12:00 si era recato alle urne il 16,72% degli elettori, in aumento rispetto a cinque anni fa. Ma il Comune di Reggio Calabria fa segnare il dato peggiore d’Italia, con appena l’8,43% degli elettori ai seggi. Poco meglio Messina (10,06%). A Roma ha votato il 15,50%, a Milano il 18,15%, a Torino il 15,75%, a Palermo l’11,01% e a Napoli il 9,79%.

