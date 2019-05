Elezioni Europee 2019, ecco i sondaggi: la Lega in flessione, guadagna qualcosa il M5S [DATI]

7 Maggio 2019 13:49

Elezioni Europee 2019: la Lega di Salvini è ancora il primo partito ma ha smesso di crescere. E’ battaglia tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle per la seconda posizione. Staccati Forza Italia e Fratelli d’Italia. In leggera flessione la Sinistra di Fratoianni e Acerbo

Si avvicinano inesorabili i verdetti delle elezioni europee del prossimo 16 maggio ed i partiti sono in piena campagna elettorale per tentare di recuperare più voti possibili. La Lega di Salvini, secondo alcuni sondaggi, non è più in crescita ma, anzi, inizia a scendere. Il partito fondato da Bossi arretra di quasi un punto percentuale rispetto alla scorsa settimana, secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 del 6 maggio: esattamente perde lo 0,9 per cento. Proprio la percentuale che il M5S dell’altro vicepremier Di Maio.

Elezioni Europee 2019, i sondaggi: la Lega, seppur in flessione, resta il primo partito

Peer Swg, la Lega di Salvini, seppur in flessione, resta il primo partito in Italia, attestandosi al 30,7% contro il 22,7% del Movimento 5 Stelle e il 22,2 del Partito democratico. Ma un trend sembra essere costante: ed è il calo. La strategia di Di Maio sembra aver avuto qualche effetto determinando un’inversione di tendenza. Mentre, tra il Movimento e il Partito Democratico si combatte una battaglia per la seconda posizione. Per Quorum/Youtrend la Lega è al 32,1 contro il 33,2 della rilevazione di aprile: oltre un punto percentuale in meno. I 5Stelle sono al 22,2 per cento (-0,1). Il Pd al 21,4 (+0,3).

Elezioni Europee 2019: ecco tutti i sondaggi, i dati

Secondo l’Istituto Piepoli, per Porta a Porta, il 30 aprile la Lega era al 31%, stabile rispetto al 17 aprile. Per Index il 2 maggio la Lega era al 32,8%. Per Emg Acqua per Agorà del 2 maggio, la Lega era al 32,9% in crescita dello 0,9, il Movimento 5 Stelle al 22,9% e il Pd al 21,9%. Tecnè (per Quarta Repubblica) la Lega andrebbe da un minimo del 29% a un massimo del 33%, il M5S da un minimo di 20% a un massimo di 24%, il Pd sarebbe tra il 19% e il 23%. Per Swg: Forza Italia sarebbe al 9,9%. In flessione Fratelli d’Italia al 4,6%. Dietro ci sono la Sinistra al 2,8%; +Europa al 2,7%; Europa Verde all’1,8%.

