Elezioni Europee 2019: ecco gli ultimi sondaggi, la Lega oltre il 30%, il Pd ad un soffio dal M5S [DATI]

3 Maggio 2019 12:34

Elezioni Europee 2019: ecco gli ultimi sondaggi, la Lega primo partito con il 32,2% nella rilevazione Emg-Acqua per Agorà. M5S in lieve calo al 22,9%, ancora sopra al Pd per poco. Forza Italia supera il 10%

A 23 giorni dalle Elezioni Europee i partiti sono in piena campagna elettorale. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ieri ad Agorà, la Lega sarebbe il primo partito con il 32,2%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 22,9%. Il Partito Democratico di Zingaretti otterrebbe il 21,9% delle preferenze, Forza Italia il 10,1%, Fratelli d’Italia il 5,1%. +Europa il 3%, La Sinistra al 2,5%.

Elezioni Europee 2019, Calenda ottimista: 2il Pd può raggiungere il 25%”

Carlo Calenda, intervistato da Rtl 102.5, punta dritto al 25% dei consensi per il Pd alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio: “penso ci sia un pezzo di Italia che oggi ha il 60% che non approva l’operato del governo, ma il 55% di quelli che vanno a votare dice che voterebbe i partiti di governo. C’è dunque un mondo che non ha rappresentanza, quello di quelli che studiano, che lavorano, che producono, che secondo me si sono rotti le scatole di vedere l’Italia che parla di tutto tranne che delle cose importanti. Il tema è prendere quel mondo e dire che qui ci sono delle buone liste, di candidati che andranno in Europa a differenza di Salvini, probabilmente anche di Berlusconi. Salvini e Berlusconi si sono candidati ovunque ma non andranno in Europa, è come se a un colloquio di lavoro uno arrivasse e dicesse ‘io vorrei questo lavoro ma poi non ci andrò mai’, visto con un occhio non politico sono cose un po’ strane. Noi abbiamo delle buone liste, un buon programma, delle persone che in Europa ci andranno”, conclude.

