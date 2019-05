Elezioni Comunali: al via lo spoglio, ecco i DATI LIVE dei principali comuni della provincia di Reggio e della Calabria

27 Maggio 2019 15:20

Elezioni Comunali, al via lo spoglio: nella provincia di Reggio Calabria grande attesa a San Luca e Riace

Elezioni Comunali- Nella giornata di ieri si è votato in molti comuni nell’area metropolitana di Reggio Calabria, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. I paesi al voto sono stati:i Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano. Tra le città maggiori in Calabria, ricordiamo Rende, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia. Grande attesa per lo spoglio, StrettoWeb seguirà live l’intera operazione di scrutinio.

Elezioni Comunali LIVE: Pittari è il nuovo sindaco di San Giovanni di Gerace

Giovanni Pittari è il nuovo sindaco di San Giovanni di Gerace. Solo 8 voti per la lista della sfidante.

Elezioni Comunali LIVE: eletto il sindaco di Stignano

Franco Candia non è più il sindaco di Stignano. Pino Trono è il nuovo primo cittadino.

Elezioni Comunali LIVE: flop di Klaus Davi, Bartolo è il nuovo sindaco di San Luca

Niente da fare per Klaus Davi, a San Luca vince nettamente Bruno Bartolo. La cittadina elegge un sindaco dopo 11 anni.

Elezioni Comunali LIVE: Imperitura confermato sindaco a Martone

Vittoria al cardiopalma per Imperitura a Martone, vince per soli 10 voti contro lo sfidante Ameduri.

Elezioni Comunali LIVE: eletto il sindaco di Bivongi

Enzo Valenti è il nuovo sindaco di Bivongi. Vantaggio incolmabile per lo sfidante Lombardo

Elezioni Comunali LIVE: a San Luca avanti Bartolo su Klaus Davi

Nelle elezioni comunali a San Luca, il candidato sindaco Bartolo sarebbe in vantaggio sul giornalista Klaus Davi.

Elezioni Comunali LIVE: a Monasterace in vantaggio Deleo

Nelle elezioni comunali di Monasterace, dai primi dati, sarebbe in vantaggio il candidato Deleo su Murdolo.

Elezioni Comunali LIVE: a Riace testa a testa tra la lista di Lucano e il candidato sindaco Cimino

Nelle attesissime elezioni comunali a Riace, testa a testa tra la lista di Lucano e il candidato sindaco Cimino.

Elezioni Comunali LIVE: a Roccella avanti Zito

Nelle elezioni comunali a Roccella, dai primi dati, è avanti Zito su Alvaro e Cappelleri.

Elezioni Comunali LIVE: a Gioia Tauro avanti Alessio

Dai primissimi dati alle elezioni comunali di Gioia Tauro dovrebbe essere avanti l’ex sindaco Aldo Alessio. Il secondo dovrebbe essere D’Agostino, staccatissimo Fusaro.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo