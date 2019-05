Elezioni comunali, caos in un seggio: elettore riceve scheda già votata con nome e simbolo, scattano le indagini

26 Maggio 2019 19:22

Elezioni comunali, caos in un seggio in provincia di Avellino: elettore riceve scheda già contrassegnata, avviate indagini

Sono in corso ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, le indagini per accertare quanto accaduto all’interno di seggio. Nel comune da stamattina i seggi sono aperti per le elezioni comunali e per le elezioni europee e una donna avrebbe recatasi al seggio avrebbe ricevuto una scheda già votata. L’episodio è accaduto al seggio di contrada Tesoro. La donna al momento di prendere le schede per le Europee e per le Comunali avrebbe notato che quella per le amministrative aveva simbolo di lista e nome del sindaco già barrati. L’elettrice ha quindi segnalato l’irregolarità al presidente di seggio che, a sua volta, ha avviato le verifiche interne. Sull’episodio sono già stati informati gli agenti delle Digos della Questura di Avellino. La scheda e’ stata sequestrata.

