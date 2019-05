Elezioni in Calabria, elettore colto da malore mentre è fila: l’ambulanza arriva dopo un’ora

26 Maggio 2019 20:07

Elezioni, caos in un seggio in Calabria: elettore colto da malore mentre è in fila per votare, i medici del 118 arrivano dopo un’ora

Caos in un seggio in Calabria. Quest’oggi un 70enne che si era recato al seggio è stato colpito da malore mentre era in fila, in attesa del suo turno per votare. L’ambulanza è arrivata dopo circa un’ora. L’episodio è accaduto a Nicotera (Vibo Valentia). Fortunatamente nell’immediate vicinanza si trovava un medico, che ha prestato i primi soccorsi. I vigili urbani e i carabinieri hanno bloccato l’area e chiamato l’ambulanza. Un’ulteriore mezz’ora e’ stata necessaria poi affinchè l’ambulanza raggiungesse l’ospedale di Vibo Valentia, dove al settantenne sono state prestate le cure del caso.

