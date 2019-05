Donna scomparsa in Calabria, si è allontanata a piedi da casa [NOME e DETTAGLI]

12 Maggio 2019 15:11

La donna di 58 anni originaria di San Nicola da Crissa, è scomparsa da ieri pomeriggio

Una donna, Rita Carnovale, 58 anni, originaria di San Nicola da Crissa ma residente a Vallelonga nelle Preserre vibonesi, e’ scomparsa da ieri pomeriggio dalla sua abitazione. Intorno alle 14 si e’ allontanata da casa a piedi per non fare piu’ ritorno. A presentare denuncia ai carabinieri della Stazione sono stati i figli, non vedendo la madre rincasare. Nelle ricerche della donna sono impegnati, oltre i militari dell’arma dei vari comandi, anche i vigili del fuoco. La donna soffre di problemi cardiaci. Nel frattempo, anche la prefettura di Vibo ha attivato il Piano provinciale persone scomparse.

