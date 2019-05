Disabili gravissimi in Sicilia, Pasqua (M5S): “Razza mi querela? Faccia pure. Nel frattempo però pensi a far arrivare i soldi”

23 Maggio 2019 17:15

Disabili gravissimi in Sicilia, la replica del deputato all’Ars Giorgio Pasqua all’assessore Razza

“Per evitare gli attacchi per le inefficienze del suo governo, Razza si adoperi perché le cose funzionino e non si affidi a querele che hanno tutto il sapore dell’intimidazione e che, comunque, non spaventano nessuno. Chieda ai disabili del Catanese se quello che diciamo risponde o meno al vero, probabilmente non è in possesso di tutte le informazioni che dovrebbe avere prima di formulare accuse al Movimento che non stanno né in cielo né in terra”.

Lo afferma il deputato all’Ars Giorgio Pasqua, in risposta alla querela annunciata ieri nei suoi confronti dall’assessore alla salute Ruggero Razza dopo la denuncia del parlamentare 5 stelle dei ritardi nell’erogazione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi del Catanese.

“Ci sarebbe piaciuto tantissimo esserci sbagliati – conclude Pasqua – e che per i disabili il calvario fosse finito. Purtroppo non è così. Evidentemente qualcosa nel meccanismo immaginato da Razza non sta funzionando e non saranno certo le querele a metterlo a posto. Si adoperi piuttosto per interventi concreti ed immediati”.

