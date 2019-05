Denunce e sequestri di manufatti a Zambrone

18 Maggio 2019 14:21

Zambrone: controlli dei carabinieri forestali su opere edili realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale. Denunce e sequestri di manufatti.

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, mirati in particolare alla prevenzione e repressione di reati in danno all’ambiente, con specifico riferimento al contrasto dell’abusivismo edilizio, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, durante un controllo effettuato nel comune di Zambrone (VV), localita’ “Licciardo”, unitamente al personale del servizio tecnico del comune interessato, deferivano alla competente A.G. tre soggetti che, a vario titolo ed in concorso tra loro, avvalendosi di dichiarazioni attestanti stati, fatti e qualità, al controllo risultati non veritieri, procedevano allo sbancamento di un costone al fine di realizzarvi una strada e all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su immobili preesistenti, il tutto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. I soggetti, rispettivamente committente, responsabile della ditta esecutrice dei lavori ed il tecnico progettista, venivano deferiti all’A.G., oltre che per i reati di natura edilizia ed ambientale, anche per il reato di falsità ideologica. I manufatti venivano sottoposti a sequestro preventivo per impedire il protrarsi dell’attività’ antigiuridica in atto al momento del controllo.

