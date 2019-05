Parco dei Nebrodi: una delegazione cinese in visita a Sant’Agata Militello

21 Maggio 2019 20:12

Lo sviluppo sostenibile nelle aree naturali protette: esperienze a confronto a Sant’Agata di Militello in occasione della visita della delegazione Cinese del Parco di Changbay

Si terrà a Sant’Agata Militello il prossimo 31 maggio, a partire dalle 16.30 presso il Castello Gallego, il Seminario dedicato alle esperienze di gestione delle aree protette, organizzato in occasione della visita della delegazione Cinese del Parco di Changbay, che con i Nebrodi intrattiene un protocollo di intesa, al fine di far conoscere al meglio la realtà del Parco.

Indirizzi di saluto affidati al Sindaco Bruno Mancuso, Carmelo Nicoloso per il Centro Parchi Internazionale con l’introduzione di Piero Schneider Graziosi del Progetto China Italy Green Bridge.

Per il Governo regionale previsto l’intervento di Bernardette Grasso, Assessore agli Enti Locali e Funzione Pubblica.

Previste le relazioni di Sara La Rosa per il Parco dei Nebrodi, Ignazio Digangi per il Consorzio della Banca vivente del Germoplasma Vegetale, Giancarlo Paparoni per le Strade dei Sapori dei Nebrodi e Domenica Lucchese per Nebrodi Outdoor.

Seguiranno gli interventi di Amerigo Salerno per la locale condotta Slow Food, di Giuseppe Frusteri per l’Associazione Rete Nebrodi, Salvatore Granata per Legambiente, Federica Armeli per Amici della Terra e Rosario Trovato per Federescursionismo Sicilia.

I lavori, moderati da Carlo Giuffrè, esperto in internazionalizzazione e sviluppo locale, saranno conclusi dal Commissario straordinario del Parco Luca Ferlito.

