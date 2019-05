Calabria: il Decreto Sanità sbarca alla Camera

26 Maggio 2019 19:58

Camera, la settimana in Aula: il decreto sanità per la Calabria sbarca alla Camera

Prenderanno il via domani alla Camera la discussione di importanti provvedimenti, tra cui anche quello sulle misure emergenziali da adottare per la sanità in Calabria. Sotto la lente dei deputati il disegno di legge C. 1816-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 35/2019, che prevede Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione, nonché e altre misure urgenti in materia sanitaria (da inviare al Senato entro il 1° luglio ). Martedì prossimo dalle ore 15, con eventuale prosecuzione notturna e mercoledì 29 e giovedì 30 maggio (in seduta antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 31 maggio) si procederà con la discussione e votazione del provvedimento. Inoltre martedì 28 maggio, alle ore 11, avranno luogo le interpellanze e interrogazioni. Mercoledì 29 maggio, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva.

Valuta questo articolo