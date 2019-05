Volano gli stracci in Aula, il Decreto Sanità per la Calabria manda in tilt i lavori: Nesci accusata di conflitto di interessi, nuova bufera sul M5S

Tutta l’aula contro il M5S, Grillo: “Non è stata fatta ancora nessuna nomina”

“Non e’ stata fatta ancora nessuna nomina“, ha ripetuto piu’ volte in Aula della Camera la ministra della Salute Giulia Grillo. “E’ una persona perbene, onesta, nominata in base a criteri fiduciari, esattamente lo stesso criterio che avete utilizzato per nominare i direttori generali delle aziende sanitarie tutte fallite“. Subito dopo la ripresa dei lavori Grillo è andata all’attacco leggendo l’articolo del decreto Sanita’ Calabria, relativo alle nomine dei commissari ad acta, che recita: “Il commissario ad acta, previa intesa con la regione nonche’ con il rettore se si tratta di aziende universitarie, nomina un commissario, e lo ripeto perche’ credo l’Aula non l’abbia compreso. In mancanza di intesa entro 10 giorni la nomina e’ effettuata con decreto del ministro della Salute. Se il commissario ad acta e’ nominato dalla regione, il commissario regionale che a qualsiasi titolo ne svolge funzione decade dall’entrata in vigore del decreto. Ho riletto l’articolo perche’ vengono garantite tutte le prerogative costituzionali. E’ prevista l’intesa della nomina con il presidente di regione che mi risulta essere del Pd – ha ripetuto più volte il ministro- che se non condivide, se vuole mediare, proporre, ha luogo e momento previsto dalla legge per farlo e raggiungere un’intesa”.

Insomma, insiste Grillo, “non siamo nella fase della nomina, non e’ stata fatta nessuna nomina e state facendo un processo alle intenzioni”.

Delrio contro il ministro: “Questo non è un comizio”

Nella bagarre interviene anche il capogruppo Pd Graziano Delrio: “Lei non e’ stata chiamata a fare un comizio ma a dare una risposta chiara sul fatto se nominera’ questa persona o meno in evidente conflitto di interessi. lei e’ stata chiamata qui a assumersi delle responsabilita’“. Durissimo anche l’intervento di Andrea Delmastro Delle Vedove di FdI: “avete scelto una procedura assolutamente unica e con criteri aberranti. Si tratta di un collaboratore non pagato? A casa mia si chiama post-datato, lavora oggi che ti pago domani. Non chiediamo al governo un comizio, peraltro con un italiano da quarta elementare, rivendico il diritto a non flagellare almeno l’italiano visto che la legalita’ l’abbiamo gia’ flagellata“.