Città Metropolitana di Messina, si insedia l’Ufficio elettorale per le elezioni del Consiglio

Elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Messina: si è insediato l’Ufficio Elettorale

Giorno 23 maggio 2019 ha avuto luogo, a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, la prima riunione dell’Ufficio Elettorale istituito con Decreto della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.190/Serv.5° del 14 maggio 2019.

Fanno parte del suddetto Ufficio la dott.ssa Rossana Carrubba, Segretario Generale del Comune di Messina, in qualità di Presidente ed i componenti: Dott. Lucio Catania Segretario Generale del Comune di Barcellona P.G., Dott. Mario Puglisi, Segretario del Comune di Alì Terme e il Dott. Calogero Emanuele, Dirigente del Comune di Galati Mamertino.

Il Presidente Carrubba, insediato l’Ufficio Elettorale per le elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Messina, indette per domenica 30 giugno 2019, ha comunicato di avere inviato, in data 17/05/2019, ai 108 Comuni del territorio provinciale la richiesta degli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla votazione. I suddetti elenchi dovranno pervenire entro lunedì 27 maggio 2019 sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.

La prossima riunione dell’Ufficio Elettorale è convocata per giovedì 30 maggio 2019.

