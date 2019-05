1 Maggio 2019 14:34

Catanzaro-Viterbese LIVE: nella festa del 1° Maggio partita di recupero in Serie C. Nel turno precedente i calabresi sconfitti 1-0 a Siracusa, Viterbese battuta 3-1 in casa dal Rende

Catanzaro-Viterbese LIVE- Recupero della 16ª giornata del Girone C di Serie C tra Catanzaro-Viterbese nella Festa del 1° Maggio. Nel turno precedente i calabresi sconfitti 1-0 a Siracusa, Viterbese battuta 3-1 in casa dal Rende. La squadra laziale è con 16 giocatori rimasti a casa per preparare la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Monza, in programma l’8 maggio, e quindi tanti i giocatori della Berretti convocati per la partita di oggi.

RISULTATO LIVE:

Catanzaro-Viterbese 2-0

CLASSIFICA:

Juve Stabia 77 Trapani 73 Catania 64 Catanzaro 61 (1 partita in meno) Potenza 54 Virtus Francavilla 52 Reggina 49 Monopoli 48 Casertana 48 Cavese 47 Rende 47 (1 partita in più) Viterbese 45 (1 partita in meno) Sicula Leonzio 42 (1 partita in più) Vibonese 42 Rieti 38 Siracusa 35 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Siracusa -7, Reggina e Rieti -4, Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

Valuta questo articolo