Campagna antincendi 2019: riunione in Prefettura a Messina

18 Maggio 2019 11:18

Campagna antincendi a Messina: lunedì riunione in Prefettura

Si svolgerà lunedì prossimo in Prefettura a Messina, alle 11:30, la riunione per la disamina delle iniziative e delle misure operative da attuare nel territorio per il contrasto degli incendi boschivi. L’incontro sarà presieduto dal Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi e sono stati invitati a partecipare i responsabili delle Forze di Polizia, i soggetti istituzionali, statali e regionali, unitamente al referente dell’Anci in rappresentanza dei Comuni dell’area ionica, tirrenica, nebroidea e insulare della provincia e delle associazioni di categoria di agricoltori e allevatori.

Verrà esaminato il contenuto della relazione con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, ad esito dell’attività di debriefing sulla campagna antincendio boschivo svolta nel periodo estivo dello scorso anno, ha individuato i principali elementi di criticità. Nel contempo verrà anche illustrata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli indirizzi operativi per l’attività antincendio 2019.

L’iniziativa si inserisce tra le attività che vengono annualmente avviate dalla Prefettura a livello locale per individuare interventi preventivi e piani di azione volti a garantire adeguati livelli di prevenzione del rischio di innesco incendi. Scopo della riunione è anche quello di sottolineare il ruolo fondamentale assegnato dal nuovo Codice di Protezione Civile ai cittadini, chiamati, tra l’altro, a segnalare tempestivamente la presenza di roghi e a partecipare attivamente allo spegnimento, anche mettendo a disposizione proprie risorse, a supporto dei soggetti istituzionalmente preposti. Il contributo che ciascun soggetto privato può offrire singolarmente consente infatti, non solo di concorrere alla tutela della pubblica e privata incolumità, ma anche di salvaguardare il patrimonio naturale e ambientale del territorio.

