Calabria, morto il noto giornalista Paolo Pollichieni

7 Maggio 2019 09:21

È morto all’Ospedale di Padova Paolo Pollichieni: giornalismo calabrese in lutto, era direttore del Corriere della Calabria

E’ morto ieri sera all’Ospedale di Padova il noto giornalista calabrese Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, con un passato a Gazzetta del Sud e Calabria Ora. Pollichieni era malato da alcuni mesi. Nato a Locri il 9 maggio del 1957, Paolo era giornalista professionista dal 1992 ed era molto stimato dai colleghi.

Morto il noto giornalista Paolo Pollichieni. Confcooperative Calabria esprime il proprio cordoglio alla famiglia

Confcooperative Calabria esprime il proprio cordoglio alla famiglia del “direttore Pollichieni, a tutti i colleghi e gli amici che gli sono sempre stati accanto, all’editore e alla cooperativa News&Com con cui ha sviluppato gli ultimi progetti editoriali. La Calabria perde una penna eminente, il mondo del giornalismo uno dei suoi protagonisti”.

Morto Paolo Pollichieni, il cordoglio di Unindustria Calabria

“Con Paolo Pollichieni – dichiara il presidente degli industriali calabresi Natale Mazzuca – scompare un giornalista di razza, acuto, brillante ed attento. Con il Corriere della Calabria, di cui era direttore, trasformando il settimanale di inchiesta ed approfondimento in un giornale on line, ha anticipato, insieme alla sua redazione, il modo di fare giornalismo sul web, al punto da farlo diventare un riferimento importante per l’opinione pubblica, per chi volesse aggiornarsi in tempo reale, approfondendo tematiche legate allo sviluppo del territorio. Gli industriali calabresi – conclude Mazzuca- si uniscono al cordoglio della famiglia, dei giornalisti ed operatori della redazione del giornale e dell’editore Paola Militano”.

