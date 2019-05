Calabria: lo Chef Emanuele Mancuso ospite del programma di RAI 2 “In viaggio con Marcello”

16 Maggio 2019 14:20

Calabria: lo Chef Emanuele Mancuso protagonista tra i grandi nomi della cucina italiana, ospite del programma di RAI 2 “In viaggio con Marcello”

Continua a far parlare di sé Emanuele Mancuso, lo Chef lamentino che sarà ospite al programma di RAI 2 “In viaggio con Marcello”. In ogni puntata, Marcello Masi e i suoi “compagni di tavola” Rocco Tolfa e Carlo Cambi cercheranno di capire come è cambiato il nostro modo di consumare e vedere il cibo, esplorando l’alimentazione caratteristica di una regione italiana. Quindi Chef Mancuso porterà i piatti tipici, i vini, la cultura e le tradizioni calabresi sulla TV nazionale. Il programma andrà in onda sabato 8 giugno alle ore 10:15 ovviamente su RAI 2.

