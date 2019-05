9 Maggio 2019 20:49

Calabria, la donna si trovava all’interno della propria camera da letto

Nel primo pomeriggio di oggi, R.I., 99enne di Cenadi in provincia di Catanzaro, mentre si trovava da sola all’interno della propria camera da letto, è deceduta per cause accidentali a seguito delle ustioni provocate dal fortuito contatto con una stufa. L’abitazione è stata sequestrata e la salma verrà sottoposta ad esame autoptico.

