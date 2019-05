Attimi di paura a Taormina: bus turistico rischia di precipitare nella scarpata

13 Maggio 2019 11:42

Attimi di paura a Taormina, bus rischia di cadere da un dirupo

Attimi di paura ieri a Taormina. In via Garipoli un bus adibito al trasporto di turisti ha rischiato di precipitare nella scarpata della bretella dell’A18. Il mezzo si trovava nel piazzale antistante il parcheggio della Madonnina, quando all’improvviso ha iniziato a muoversi, forse per un guasto meccanico. Il bus ha iniziato a prendere velocità e ha terminato la sua corsa con le ruote anteriori sospese ai piedi di un dirupo. A bordo del mezzo non c’erano persone. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che per mettere in sicurezza il bus hanno dovuto tagliare una parte di guardrail.

